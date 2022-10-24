Легендарные процессоры Intel останутся без Linux

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс поддержал идею отключить поддержку процессоров Intel 486 (i486) в ядре ОС. Если это произойдет, то системные требования Linux возрастут впервые с 1989 года, когда 32-разрядные чипы стали минимально необходимыми.

Поддержка процессоров i386 на оригинальной Linux завершилась 10 лет назад. Инициативы по отказу i486 звучат не впервые, но теперь к дискуссии присоединился сам Торвальдс. Он высказался в пользу ограничения 32-битных х86 чипов только до тех моделей, что имеют инструкцию cmpxchg8b — таким образом, для работы Linux понадобится процессор Pentium или старше.