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1 час назад

Легендарные процессоры Intel останутся без Linux

Мария Иванова

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс поддержал идею отключить поддержку процессоров Intel 486 (i486) в ядре ОС. Если это произойдет, то системные требования Linux возрастут впервые с 1989 года, когда 32-разрядные чипы стали минимально необходимыми.

Легендарные процессоры Intel останутся без Linux
Фото: WikipediaWikipedia

Поддержка процессоров i386 на оригинальной Linux завершилась 10 лет назад. Инициативы по отказу i486 звучат не впервые, но теперь к дискуссии присоединился сам Торвальдс. Он высказался в пользу ограничения 32-битных х86 чипов только до тех моделей, что имеют инструкцию cmpxchg8b — таким образом, для работы Linux понадобится процессор Pentium или старше.

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