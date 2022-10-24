Рассекречен дешевый iPad

Apple планировала выпустить недорогой планшет, но в итоге отказалсь от этой идеи. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Carlos Barria / Reuters Carlos Barria / Reuters

По словам инсайдера Марка Гурмана, американская компания планировала увеличить количество пользователей планшетов iPad с помощью выпуска дешевой модели. По задумке топ-менеджеров Apple, рассекреченное устройство должно было получить пластиковую, а не алюминиевую заднюю панель. Также планшет собирались комплектовать недорогой пластиковой клавиатурой.

Гурман отметил, что стоимость комплекта из планшета и клавиатуры составила бы менее 500 долларов. Журналист подчеркнул, что это выгоднее, чем приобретать iPad и съемную клавиатуру отдельно. Однако в итоге Apple отказалась от планов выпуска бюджетного устройства.

Марк Гурман не смог объяснить, почему в Apple заморозили проект пластикового планшета. По словам специалиста, подобное устройство могло бы составить конкуренцию недорогим ноутбукам Google Chromebook, которые являются крайне популярными на американском рынке.