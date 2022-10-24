В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
25 минут назад

Астрономы обнаружили рекордную нейтронную звезду легче Солнца

Газета.Ruиещё 1

Ученые обнаружили нейтронную звезду с рекордно малой массой. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.

Астрономы обнаружили рекордную нейтронную звезду легче Солнца
Фото: NSF/LIGO/Sonoma State University/A.SimonnetNSF/LIGO/Sonoma State University/A.Simonnet

Нейтронная звезда — это космический объект из экзотической (для людей) материи. Ее окружает твердая оболочка из электронов и ядер атомов, а внутри находится материя, состоящая из нейтронов — вырожденный Ферми-газ невероятной плотности. Нейтронные звезды образуются в результате взрывов сверхновых, если массы исходной звезды недостаточно для превращения в черную дыру.

В ходе наблюдения за остатками сверхновой HESS J1731-347 Андреа Сантанджело из Института астрономии и астрофизики в Тюбингене и его коллеги открыли самую легкую такую звезду среди всех известных. Она удалена от Земли на 8,15 тыс. световых лет и расположена в созвездии Змееносца. Астрономы начали наблюдать за HESS J1731-347 после того, как они обнаружили, что данное скопление газа и пыли вырабатывает периодические рентгеновские импульсы, чья мощность необычно сильно колебалась. Это натолкнуло их на мысль, что внутри остатков сверхновой может скрываться молодая нейтронная звезда. После этого остатки вспышки исследовали с помощью множества телескопов.

Обнаружена одна из самых массивных нейтронных звезд

Оказалось, внутри облака располагаются два объекта — звезда на позднем этапе существования и нейтронная звезда диаметром 10,4 километра. Ее масса при этом оказалась равна 0,77 солнечной, что на 60-70% ниже этого показателя для других нейтронных звезд. Это считается аномалией, и, возможно, астрономы обнаружили экзотическую нейтронную звезду с ядром из тяжелых «странных» кварков.

В ходе дальнейших наблюдений астрономы надеются исследовать строение обнаруженной нейтронной звезды и проверить теории о свойстве ее материи.

Нейтронные звезды — лишь один из множества необычных объектов мироздания, наряду с пульсарами и галактическими нитями. Проверьте свои знания о вселенной в тесте «Газеты.Ru».

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители