Евросоюз окончательно одобрил единый зарядный разъём для смартфонов

Сегодня Совет Европы окончательно утвердил директиву об универсальном зарядном разъёме. Это означает, что в 2024 году порт USB-C станет обязательным для целого ряда электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и наушники.

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В Евросоюзе считают, что наличие единого зарядного разъёма повысит удобство для потребителей, а также значительно сократит электронные отходы.

«У каждого из нас дома есть как минимум три зарядных устройства для мобильных телефонов. Поиск подходящего зарядного устройства дома или на работе может быть довольно утомительным. Кроме того, эти зарядные устройства составляют 11 000 тонн электронных отходов каждый год», — отметил министр промышленности Йозеф Сикела.

Напомним, в связи с этими новыми правилами пострадает в основном Apple, так как она оснащает свои устройства фирменным портом Lightning.