Ученые обнаружили источник одной из самых редких групп метеоритов

С тех пор как в 2020 году миссия «Хаябуса-2» доставила на Землю образцы астероида Рюгу, группа экспертов со всего мира изучает их, чтобы узнать больше о происхождении нашей Солнечной системы.

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Углеродистые хондриты, такие как метеорит Уинчкомб, который упал на Землю в Глостершире в 2021 году, представляют собой чрезвычайно редкую группу метеоритов, содержащих органику и аминокислоты. Они являются самыми примитивными материалами Солнечной системы, которые могут предоставить уникальную информацию о том, где образовались строительные блоки жизни.

В исследовании, опубликованном 20 октября в журнале Science Advances, команда ученых пришла к выводу, что Рюгу входил в группу астероидов класса Cb, которые сформировались в таких далеких областях космоса, как пояс Койпера, или, возможно, еще дальше.

«Хотя существует общее мнение о том, что материал из внешней части Солнечной системы мог быть перемещен внутрь планетами-гигантами, это одно из первых исследований, которое предполагает, что пояс астероидов содержит материал, происходящий от Нептуна», - сказала профессор Сара Рассел, соавтор статьи и старший научный сотрудник музея.

Группа исследователей задалась целью выяснить, могут ли астероиды типа Cb, такие как Рюгу, быть родительским телом редкой группы метеоритов, известной как хондриты CI. Метеориты являются ключом к пониманию Солнечной системы, однако их научная ценность ограничена, если неизвестно место их образования.

Полученные данные свидетельствуют о том, что и хондриты Рюгу, и CI происходят из одной и той же области пространства, и нельзя исключать, что они могли даже иметь одно и то же родительское тело.