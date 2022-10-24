Samsung начала обновлять свои смартфоны до Android 13

Android 13 вышла ещё в середине августа. И вот, спустя почти два с половиной месяца, Samsung начала отправлять соответствующее обновление на свои смартфоны.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока что речь идёт исключительно о линейке Galaxy S22 — именно она получила апдейт до Android 13 с установленной поверх фирменной оболочкой One UI 5.

Весит обновление немало — около 3 ГБ. Зато оно сразу же идёт вместе с октябрьским патчем безопасности от Google.

Что интересно, скачать и установить его могут не все пользователи. Пока оно доступно лишь в ограниченном числе стран, в том числе в Германии, Ирландии, Италии, Румынии, Великобритании и т.д.