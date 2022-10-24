Apple хотела выпустить необычное устройство

На прошлой неделе Apple представила новое поколение базового iPad. Оно вышло достаточно стерильным и не то чтобы интересным. Но всё могло быть совсем иначе.
Так, по словам Марка Гурмана, изначально яблочная корпорация планировала выпустить немного иной базовый iPad. Он должен был быть выполнен из пластмассового корпуса, а одна из комплектаций устройства включала бы в себя ещё и фирменную клавиатуру.
Ожидалось, что такой комплект будет стоить всего 500 долларов, что сделало бы его отличной заменой хромбукам.
Неизвестно, вернётся ли Apple к планам по созданию и выпуску столь выгодного для потребителей продукта. Но если это произойдёт, то можно рассчитывать и на появление в дальнейшем по-настоящему достойного среднебюджетного iPhone.