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1 час назад

Apple хотела выпустить пластмассовый iPad с клавиатурой за 500 долларов

Ferra.ru

На прошлой неделе Apple представила новое поколение базового iPad. Оно вышло достаточно стерильным и не то чтобы интересным. Но всё могло быть совсем иначе.

Apple хотела выпустить необычное устройство
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, по словам Марка Гурмана, изначально яблочная корпорация планировала выпустить немного иной базовый iPad. Он должен был быть выполнен из пластмассового корпуса, а одна из комплектаций устройства включала бы в себя ещё и фирменную клавиатуру.

Ожидалось, что такой комплект будет стоить всего 500 долларов, что сделало бы его отличной заменой хромбукам.

Неизвестно, вернётся ли Apple к планам по созданию и выпуску столь выгодного для потребителей продукта. Но если это произойдёт, то можно рассчитывать и на появление в дальнейшем по-настоящему достойного среднебюджетного iPhone.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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