В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Астрономы МГУ обнаружили гамма-всплеск, пришедший из пустого пространства

Газета.Ru

Российские астрономы зафиксировали гамма-всплеск нового типа. Статья об этом опубликована в Журнале Королевского английского астрономического общества MNRAS.

Астрономы МГУ обнаружили гамма-всплеск, пришедший из пустого пространства
Фото: Газета.руГазета.ру

Гамма-всплесками в астрономии называют мощные импульсы гамма-излучения, которые по яркости (не видимой глазом) превосходят почти все другие события и объекты. Они образуются при слиянии черных дыр и нейтронных звезд, а также при вспышках сверхновых.

Новое явление было обнаружено сетью МАСТЕР, которая объединяет множество телескопов по всему миру. Установленный в Аргентине телескоп обнаружил «разгорающуюся» вспышку, а спустя несколько часов другой, установленный в США, зафиксировал ее затухание. Однако в месте вспышки ранее не были зафиксированы какие-либо объекты, то есть, будто бы вспыхнуло пустое пространство.

Авторы проанализировали все данные и показали, что этот всплеск принадлежит к новому классу объектов, так называемых всплесков-сирот, то есть всплесков, не связанных ни с какими другими объектами. Гамма-кванты были порождены ультрарелятивистской (околосветовой) ударной волной в межзвездном газе.

«Благодаря особенностям «разгорания» и «затухания» нам удалось установить, что это оптическое свечение есть плавное и одновременно немонотонное, синхротронное излучение ударной волны, порожденной в процессе образования аномально быстро вращающейся черной дыры. Это своеобразный сигнал SOS, посланный погибающей звездой на другом конце Вселенной», — рассказывает профессор, заведующий лабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимир Липунов.

Это открытие позволит лучше понять природу и эволюцию аномальных черных дыр.

Наука и техника,Владимир Липунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители