Гринпис: переработка пластика остаётся мифом

Согласно отчёту «Гринпис», темпы переработки пластика снижаются. При этом производство только растёт.

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Оказалось, что из 51 млн тонн пластиковых отходов, произведённых домохозяйствами США в 2021 году, было переработано только 2,4 млн тонн, или около пяти процентов. Наибольший процент — 10% — наблюдался в 2014 году. Однако после того, как Китай перестал принимать пластиковые отходы Запада в 2018 году, всё пошло на убыль.