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46 минут назад

Гринпис: переработка пластика остаётся мифом

Ferra.ru

Согласно отчёту «Гринпис», темпы переработки пластика снижаются. При этом производство только растёт.

Гринпис: переработка пластика остаётся мифом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что из 51 млн тонн пластиковых отходов, произведённых домохозяйствами США в 2021 году, было переработано только 2,4 млн тонн, или около пяти процентов. Наибольший процент — 10% — наблюдался в 2014 году. Однако после того, как Китай перестал принимать пластиковые отходы Запада в 2018 году, всё пошло на убыль.

Тем временем первичное производство — то есть непереработанного пластика — быстро растёт. Главными преступниками эксперты называют Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Nestle. Они также огласили основные причины, по которым переработка пластика является «неудачной концепцией». Во-первых, пластиковые отходы трудно собирать, во-вторых, есть трудности в переработке, а сам её процесс вреден для окружающей среды. Кроме того, переработка — это дорого.

Наука и техника,Coca-Cola,
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