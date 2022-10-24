Видеокарты в России резко упали в цене

В России зафиксировано падение цен на видеокарты в октябре. Они подешевели в пять раз к марту, сообщает Forbes со ссылкой на неназванного владельца майнинговой фермы.

Этому предшествовало кардинальное обновление протокола блокчейна Ethereum. Оно произошло в сентябре.

Собеседник издания подчеркнул, что свыше 90% майнеров работали с Ethereum. Линейка видеокарт Nvidia GeForce RTX 30 является наиболее востребованной.

В настоящее время карта Nvidia GeForce RTX 3090 стоит 100 тысяч рублей вместо 500 тысяч рублей в марте. На Avito есть варианты и дешевле.

Nvidia GeForce RTX 3080 сейчас на Avito стоит 65 тысяч рублей, хотя в марте на Ozon она стоила около 132 тысяч рублей, в июне — 92 тысяч рублей.

Стоимость видеокарт упала и из-за падения интереса к майнингу, полагают в Ozon.

Ethereum находится на второй строчке на рынке криптовалют. Она уступает лишь биткоину.