Видеокарты в России резко упали в цене

В России зафиксировано падение цен на видеокарты в октябре. Они подешевели в пять раз к марту, сообщает Forbes со ссылкой на неназванного владельца майнинговой фермы.
Этому предшествовало кардинальное обновление протокола блокчейна Ethereum. Оно произошло в сентябре.
Собеседник издания подчеркнул, что свыше 90% майнеров работали с Ethereum. Линейка видеокарт Nvidia GeForce RTX 30 является наиболее востребованной.
В настоящее время карта Nvidia GeForce RTX 3090 стоит 100 тысяч рублей вместо 500 тысяч рублей в марте. На Avito есть варианты и дешевле.
Nvidia GeForce RTX 3080 сейчас на Avito стоит 65 тысяч рублей, хотя в марте на Ozon она стоила около 132 тысяч рублей, в июне — 92 тысяч рублей.
Стоимость видеокарт упала и из-за падения интереса к майнингу, полагают в Ozon.
Ethereum находится на второй строчке на рынке криптовалют. Она уступает лишь биткоину.
Ранее в сентябре NewYork Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения для России и Китая, которые касаются продажи чипов. Речь идет о продукции, которая используется для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.