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39 минут назад

Видеокарты в России резко упали в цене

Лера Букина

В России зафиксировано падение цен на видеокарты в октябре. Они подешевели в пять раз к марту, сообщает Forbes со ссылкой на неназванного владельца майнинговой фермы.

Видеокарты в России резко упали в цене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Этому предшествовало кардинальное обновление протокола блокчейна Ethereum. Оно произошло в сентябре.

Собеседник издания подчеркнул, что свыше 90% майнеров работали с Ethereum. Линейка видеокарт Nvidia GeForce RTX 30 является наиболее востребованной.

В настоящее время карта Nvidia GeForce RTX 3090 стоит 100 тысяч рублей вместо 500 тысяч рублей в марте. На Avito есть варианты и дешевле.

Nvidia GeForce RTX 3080 сейчас на Avito стоит 65 тысяч рублей, хотя в марте на Ozon она стоила около 132 тысяч рублей, в июне — 92 тысяч рублей.

Стоимость видеокарт упала и из-за падения интереса к майнингу, полагают в Ozon.

Ethereum находится на второй строчке на рынке криптовалют. Она уступает лишь биткоину.

Ранее в сентябре NewYork Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения для России и Китая, которые касаются продажи чипов. Речь идет о продукции, которая используется для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,
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