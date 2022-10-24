Ростех: санкции останутся ещё на много лет

Чемезов признал, что «санкции останутся ещё на много лет». Однако корпорация рассчитывает на программу импортозамещения. Гендиректор утверждает, что Ростех готов поставлять беспилотники в необходимых объёмах, если будет заказ. В частности, речь идёт о дронах-камикадзе «Ланцет» и «Куб».