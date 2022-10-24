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54 минуты назад

Ростех: санкции останутся ещё на много лет

Ferra.ru

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов дал интервью изданию «Ведомости», в котором рассказал о будущем госкорпорации.

Ростех: санкции останутся ещё на много лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чемезов признал, что «санкции останутся ещё на много лет». Однако корпорация рассчитывает на программу импортозамещения. Гендиректор утверждает, что Ростех готов поставлять беспилотники в необходимых объёмах, если будет заказ. В частности, речь идёт о дронах-камикадзе «Ланцет» и «Куб».

Также Чемезов рассказал, что в этом году соотношение в выручке корпорации увеличится в пользу военной продукции. Гражданская составит примерно 30-35%, а в 2021 доля составляла более 45%.

Наука и техника,Сергей Чемезов,Ростех,
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