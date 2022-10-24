Xiaomi сделала официальное заявление о Redmi Note 12

Уже несколько недель в Сети то и дело появляются слухи о долгожданной линейке Redmi Note 12. Но теперь, благодаря Xiaomi, мы можем поделиться с вами официальной информацией.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Её, к сожалению, не то чтобы много. Но это всё ещё лучше, чем ничего. Китайский производитель рассказал, что Redmi Note 12 Pro получит сенсор Sony IMX766. Его отличительной особенностью является матрица размером 1/1,56 дюйма и огромного размера пиксель — до 2 мкм.

Эти две характеристики, потенциально, позволяют говорить об отличном качестве фото, сделанных на Redmi Note 12 Pro в условиях плохой освещённости. Но важно отметить, что подобный размер точек может достигаться с помощью технологии объединения нескольких пикселей в один.

К сожалению, подробностей о прочих модулях камеры новинки Xiaomi до сих пор не раскрыла.