Подводный дрон сможет искать мины и утонувших людей

В Академгородке в Новосибирске инженерами был собран дрон, который способен погружаться в воду на глубину 150 метров. Эксперты рассказали, как работает устройство и сколько оно стоит.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сотрудники компании SmartDive из новосибирского Академгородка создали подводный дрон для выявления мин и утонувших людей, а также проверки целостности кораблей, нефтегазовых труб и прочих объектов.

Весной этого года с его помощью проверили состояние Саяно-Шушенской ГЭС. Также дрон испытали в Баренцево и Чёрном морях, Темиртау, Крыму и Мурманске.

“Для того, чтобы выполнить работы, его приходилось опускать с гребня плотины на тросе и поднимать, и вот он по пути на себя всю ржавчину собирал. Так смешно выглядел, мы его в шутку стали называть “Ржавый Джо”, — поделился с “НГС” генеральный директор Иван Медведков.

Для покупки зарубежных аналогов придётся заплатить в 1,5-2 раза больше, поэтому эксперты сделали качественный российский вариант, который ко всему прочему работает по упрощенной схеме: питание к аппарату поступает не с поверхности, а изнутри – внизу устройства находится колба с аккумулятором.