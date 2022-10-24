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1 час назад

В Новосибирске инженеры создали подводный дрон для поиска мин и утонувших людей

FBM.ru

В Академгородке в Новосибирске инженерами был собран дрон, который способен погружаться в воду на глубину 150 метров. Эксперты рассказали, как работает устройство и сколько оно стоит.

Подводный дрон сможет искать мины и утонувших людей
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сотрудники компании SmartDive из новосибирского Академгородка создали подводный дрон для выявления мин и утонувших людей, а также проверки целостности кораблей, нефтегазовых труб и прочих объектов.

Весной этого года с его помощью проверили состояние Саяно-Шушенской ГЭС. Также дрон испытали в Баренцево и Чёрном морях, Темиртау, Крыму и Мурманске.

“Для того, чтобы выполнить работы, его приходилось опускать с гребня плотины на тросе и поднимать, и вот он по пути на себя всю ржавчину собирал. Так смешно выглядел, мы его в шутку стали называть “Ржавый Джо”, — поделился с “НГС” генеральный директор Иван Медведков.

Для покупки зарубежных аналогов придётся заплатить в 1,5-2 раза больше, поэтому эксперты сделали качественный российский вариант, который ко всему прочему работает по упрощенной схеме: питание к аппарату поступает не с поверхности, а изнутри – внизу устройства находится колба с аккумулятором.

При этом подводный дрон весит 12 кг, отличается малыми габаритами и яркими фонарями. Максимальная глубина погружения составляет 150 м.

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