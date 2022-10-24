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1 час назад

Отменённый смартфон Xiaomi Poco F4 Pro показали на видео

Ferra.ru

Многие ожидали, что Xiaomi выпустит Pro-версию Poco F4. И, похоже, такие планы у компании были, однако устройство отменили. К счастью, остались ролики со смартфоном.

Отменённый смартфон Xiaomi Poco F4 Pro показали на видео
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Видео подтверждает то, что сообщалось в первоначальных утечках о Poco F4 Pro ранее в этом году.

В целом, стало ясно, что Poco F4 Pro — это действительно переименованный Redmi K50 Pro. Если бы устройство всё-таки вышло, что стало бы первым смартфоном под брендом Poco с дисплеем QHD+.

Причина отмены продукта остается загадкой. Однако стоит отметить, что бренд, несомненно, тестировал его для мировых рынков. Poco F4 Pro оснащался бы 6,67-дюймовым OLED-дисплеем QHD + (3200 x 1440 пикселей) частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9000, 108-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

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