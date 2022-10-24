Отменённый смартфон Xiaomi Poco F4 Pro показали на видео

Многие ожидали, что Xiaomi выпустит Pro-версию Poco F4. И, похоже, такие планы у компании были, однако устройство отменили. К счастью, остались ролики со смартфоном.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Видео подтверждает то, что сообщалось в первоначальных утечках о Poco F4 Pro ранее в этом году.

В целом, стало ясно, что Poco F4 Pro — это действительно переименованный Redmi K50 Pro. Если бы устройство всё-таки вышло, что стало бы первым смартфоном под брендом Poco с дисплеем QHD+.