Отменённый смартфон Xiaomi Poco F4 Pro показали на видео

Многие ожидали, что Xiaomi выпустит Pro-версию Poco F4. И, похоже, такие планы у компании были, однако устройство отменили. К счастью, остались ролики со смартфоном.
Видео подтверждает то, что сообщалось в первоначальных утечках о Poco F4 Pro ранее в этом году.
Причина отмены продукта остается загадкой. Однако стоит отметить, что бренд, несомненно, тестировал его для мировых рынков. Poco F4 Pro оснащался бы 6,67-дюймовым OLED-дисплеем QHD + (3200 x 1440 пикселей) частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9000, 108-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.