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14 минут назад

В Samsung высказались о возобновлении поставок в Россию

Лера Букина

Решения относительно возобновления поставок в России руководство компании Samsung пока не принимало. В настоящее время они на этапе приостановки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Samsung высказались о возобновлении поставок в Россию
Фото: Zuma\TACCZuma\TACC

Ранее «Известия» сообщили, что южнокорейская технологическая корпорация приступила к активному набору персонала на территории РФ. Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу.

О приостановке поставок в России компания объявила весной. Решение связано с позицией руководства относительно военной спецоперации РФ на Украине.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux.

Samsung начал набирать персонал в России

Ранее «Известия» сообщили, что поставки в Россию продукции Cisco могут возобновиться. Один из источников заявил газете, что производителем ранее были переданы все российские активы партнеру — компании IBS. Напомним, что летом текущего года компания решила уйти с рынка РФ.

Наука и техника,Cisco,
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