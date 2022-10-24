В Samsung высказались о возобновлении поставок в Россию

Решения относительно возобновления поставок в России руководство компании Samsung пока не принимало. В настоящее время они на этапе приостановки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее «Известия» сообщили, что южнокорейская технологическая корпорация приступила к активному набору персонала на территории РФ. Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу.
О приостановке поставок в России компания объявила весной. Решение связано с позицией руководства относительно военной спецоперации РФ на Украине.
Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux.
Ранее «Известия» сообщили, что поставки в Россию продукции Cisco могут возобновиться. Один из источников заявил газете, что производителем ранее были переданы все российские активы партнеру — компании IBS. Напомним, что летом текущего года компания решила уйти с рынка РФ.