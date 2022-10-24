В Samsung высказались о возобновлении поставок в Россию

Решения относительно возобновления поставок в России руководство компании Samsung пока не принимало. В настоящее время они на этапе приостановки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ранее «Известия» сообщили, что южнокорейская технологическая корпорация приступила к активному набору персонала на территории РФ. Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу.

О приостановке поставок в России компания объявила весной. Решение связано с позицией руководства относительно военной спецоперации РФ на Украине.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux.