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31 минуту назад

Астрономы обнаружили экзопланету с плотностью сахарной ваты в пределах Млечного пути

Газета.Ruиещё 1

Группа астрономов из Лаборатории планетарных наук Института Карнеги обнаружили в галактике Млечный путь, в которой находится Солнечная система, экзопланету с плотностью, сравнимой с сахарной ватой или зефиром. Работа ученых была опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Найдена экзопланета с плотностью сахарной ваты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экзопланета получила название TOI-3757b. Это газовый гигант, размерами чуть больше Юпитера, который находится в 580 световых годах от Земли. Ученые обнаружили планету с помощью обсерватория TESS. Плотность этой экзопланеты составляет 0,27 граммов на кубический сантиметр. По их словам, это самая пушистая планета, и она вращается на орбите красного карлика.

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