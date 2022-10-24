Россия запретила операторам связи покупать иностранные программы

Правительство РФ перестанет разрешать закупку иностранного программного обеспечения (ПО) государственным органам, банкам, операторам связи. Причём нельзя будет покупать даже программы, которым нет отечественных аналогов.

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Председатель совета директоров ИТ-фирмы «Базальт СПО» Алексей Смирнов пояснил, что приоритет российским программам при госзакупках отдавали ещё с 2016 года. Компаниям нужно было прописывать параметры нужного им ПО, чтобы было ясно, что задачам не соответствует ни одна отечественная программа.

«(Раньше в документах) заявлялось, что нужен самолёт, а по факту использовалось только крыло», — цитируют журналисты одного из директоров «Беллсофта».