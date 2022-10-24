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5 минут назад

Россия запретила операторам связи покупать иностранные программы

Правительство РФ перестанет разрешать закупку иностранного программного обеспечения (ПО) государственным органам, банкам, операторам связи. Причём нельзя будет покупать даже программы, которым нет отечественных аналогов.

Россия запретила операторам связи покупать иностранные программы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Председатель совета директоров ИТ-фирмы «Базальт СПО» Алексей Смирнов пояснил, что приоритет российским программам при госзакупках отдавали ещё с 2016 года. Компаниям нужно было прописывать параметры нужного им ПО, чтобы было ясно, что задачам не соответствует ни одна отечественная программа.

«(Раньше в документах) заявлялось, что нужен самолёт, а по факту использовалось только крыло», — цитируют журналисты одного из директоров «Беллсофта».

Теперь же компаниям придётся заказывать только российские программы, включённые в единый реестр отечественного или евразийского ПО. Если, например, полноценного аналога иностранной программе нет, предлагается применять несколько разных российских. Эксперты считают, что из-за этого у фирм могут возникнуть проблемы.

Алексей Смирнов,Правительство РФ,
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