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32 минуты назад

Россиянам напомнили о полном лунном затмении

Никита Бородкин

Полное затмение Луны произойдет 8 ноября и будет доступно для наблюдения на востоке России. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Московского планетария.

Россиянам напомнили о полном лунном затмении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Общая продолжительность затмения составит почти 6 часов, а максимальная фаза ожидается в 13:59 мск — она продлится более часа.

«Затмение будет полностью видно на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии», — говорится в сообщении.

Полные и частные фазы затмения можно будет наблюдать везде, где Луна с 11:01 по 16:56 мск будет находиться над горизонтом. В России наилучшие условия для этого сложатся на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири — с этих территорий полная фаза будет видна с начала и до конца. В свою очередь, в Москве можно будет увидеть лишь самый конец затмения — с 16:29 до 16:56 мск.

Напомним, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, с перерывом в две недели. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — лунное.

Полное лунное затмение происходит тогда, когда Луна заходит в конус тени Земли. Если же спутник оказывается в нем не полностью, то его называют частичным.

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