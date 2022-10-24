Опубликован рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию за 2021 год. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан — на эти регионы приходится около трети всех выпущенных в России инновационных продуктов.

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Положение тройки лидеров осталось неизменным с прошлого года. Эксперты объяснили это исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств. Четвертое и пятое место заняли Нижегородская и Московская области. Последние три субъекта федерации также сохранили свои позиции: Хакасия, Ненецкий АО и Ингушетия. В этих регионах низкий уровень научной активности и нет передовых производств. Чуть выше в рейтинге расположились Чечня и Еврейская АО.

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По сравнению с прошлым годом наиболее существенно свои позиции улучшили Мурманская область, которая поднялась на семь мест, и Мордовия, поднявшаяся в списке на пять мест. В первом субъекте увеличился выпуск инновационной продукции, а во втором стало больше персонала в сфере науки и возросла доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в общем объеме производства.

Сильнее других регионов опустилась в рейтинге Орловская область. Там уменьшилась доля исследователей в возрасте до 39 лет, снизилось количество организаций, осуществлявших технологические инновации, и доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте.

Авторы рейтинга отметили, что уровень инновационной активности в нашей стране все еще высокий. Однако удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме товаров и услуг снизился и составил всего 5% (в 2013 году этот показатель был на уровне 9,2%). Эксперты отметили, что росту инновационной составляющей в российской экономике препятствуют высокая стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабая материальная заинтересованность ученых и инженеров. Кроме того, до введения санкций в 2022 году предприятия активно пользовались зарубежными разработками. Это существенно снижало количество отечественных технологических решений.