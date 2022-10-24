Блогер установил вместо глаза фонарик со светодиодом

Отмечается, что он потерял глаз из-за рака, но решил не отчаиваться и использовать эту возможность, чтобы «прокачать» себя. Он установил себе искусственный глаз с аккумулятором и ярким светодиодом, который выполняет функцию фонарика.

Фонарик включается по требованию владельца — при определенном движении глаза. В коротком ролике, посвященном устройству, блогер показывает, что его света хватает не только для чтения в темноте, но и для освещения целой комнаты. Известно, что одного заряда батареи хватает на 20 часов беспрерывной работы, а сам искусственный глаз не перегревается и не доставляет носителю неудобств. Свою разработку блогер назвал «титановой черепной лампой».