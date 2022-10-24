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33 минуты назад

Антропологи раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу

Газета.Ru

Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей. Оказалось, что неандертальцы были хищниками. Работа ученых была опубликована в журнале PNAS.

Древний зуб помог антропологам раскрыть диету неандертальцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Коренной зуб был найден в Габасе, Испания. По оценкам антропологов, находке более 50 тыс. лет. Обычно для определения рациона питания ученые используют анализ белков и изотопов азота, присутствующих в коллагене костей. Однако этот метод не работает с такими старыми образцами.

Антропологи использовали альтернативный метод — проанализировали соотношение изотопов цинка, содержащегося в эмали. По словам ученых, чем ниже доля изотопов цинка в костях, тем выше в пищевой цепочке находится тот или иной вид.

Результаты исследования изотопов цинка показали, что древние неандертальцы были хищниками. При этом данные анализа других химических элементов говорят о том, что они, как правило, не употребляли кровь животных, а предпочитали костный мозг. Исследователи планируют подтвердить свои выводы, изучив останки представителей этого древнего вида, обитавших в других регионах.

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