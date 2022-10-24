Мошенники распространяют вирусы для Android

Киберпреступники массово атакуют пользователей, распространяя вирусы при помощи фейковых сайтов, маскирующихся под легитимные. Об этом сообщает портал Anti-Malware со ссылкой на исследование ИБ-компании Cyble.

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Для этого мошенники регистрируют сайты с опечатками в названии — как правило, от официального сайта какого-бренда их отличает одна буква, что не так сильно бросается в глаза жертве. Уже известно о наличии в сети сайтов, маскирующихся под магазины приложений Android (Google Play, APKCombo и APKPure), а также популярные сервисы и соцсети — PayPal, Snapchat и TikTok.