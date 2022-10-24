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35 минут назад

В ЦАГИ завершены испытания пилона двигателя ПД-14

AstroNewsиещё 1

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») исследовали прочностные характеристики пилона отечественного двигателя ПД-14 в составе композитного кессона крыла перспективного авиалайнера МС-21. Работа проводилась в рамках программы импортозамещения по контракту с ПАО «Корпорация «Иркут».

В ЦАГИ завершили испытания пилона нового двигателя для МС-21
Фото: AstroNewsAstroNews

Пилон, выполненный из титановых сплавов и стали, имеет форму балки и крепится к силовой части крыла с помощью нескольких узлов навески. На первом этапе специалисты отделения статической и тепловой прочности ФАУ «ЦАГИ» провели цикл экспериментальных исследований на способность агрегата выдержать нагрузки, возникающие на взлетно-посадочных режимах и при различных маневрах самолета в полете. Было реализовано восемь случаев нагружения до эксплуатационного и максимального расчетного уровней. В итоге доказана требуемая прочность конструкции пилона и узлов его навески.

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Следующим шагом стали испытания на случай аварийной посадки, при котором двигатель, согласно нормативам Федеральных авиационных правил, должен отделяться от летательного аппарата. Это необходимо для исключения утечки и возгорания топлива, что обеспечивает безопасность пассажиров в условиях аварийных посадок. В ходе прочностных исследований к агрегату было приложено порядка 110% от максимальной расчетной нагрузки с демонстрацией безопасного отделения двигателя с частью пилона от конструкции крыла самолета.

«Мы продолжаем исследования прочности отечественных компонентов перспективного среднемагистрального авиалайнера МС-21. Одним из основных агрегатов этого самолета является двигатель ПД-14. Конструкция его пилона значительно отличается от аналогичного элемента западного PW-1400G, ранее использовавшегося на МС-21. Это относится и к узлам навески, а также принципам, заложенным в системе безопасного отделения двигателя летательного аппарата. Проведенные испытания доказали высокую прочность и эффективность конструктивного элемента – он показал себя наилучшим образом», – рассказал заместитель начальника отделения статической и тепловой прочности ФАУ «ЦАГИ» Михаил Лимонин.

МС-21 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Летательный аппарат обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов поперечному сечению фюзеляжа. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги. Прежде всего – благодаря крылу из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданному для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров.

Наука и техника,ЦАГИ,Иркут,
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