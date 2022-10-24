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43 минуты назад

Мужчины больше поддержали запрет на использование WhatsApp, чем женщины

Ferra.ruиещё 2

Недавно депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Сервис SuperJob узнал, как к этому относятся россияне.

Мужчины поддержали запрет на использование WhatsApp
Фото: Ferra.ruFerra.ru

74% опрошенных признались, что используют WhatsApp в служебных целях. При этом женщины чаще мужчин общаются в мессенджере по работе.

48% респондентов заявили, что выступают против запрета на использование WhatsApp в отношении всех работающих россиян. 22% высказались «за». Мужчин среди таких было больше: 30% против 14%. Были и те, кто согласился с утверждением «WhatsApp и Meta* — фашисты!».

55% россиян, использующих мессенджер по работе, отметили, что могут отказаться от него.

_*Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена. _

Наука и техника,Госдума,
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