Цитоскелет помогает клеткам бороться с бактериями

Немецкие ученые из Фрайбургского университета показали, что белки септины — компоненты цитоскелета — препятствуют проникновению в клетки синегнойной палочки. Это может быть использовано для разработки лекарств против этой бактерии, так как она устойчива к антибиотикам. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

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Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — это бактерия, которая устойчива ко многим антибиотикам. Она вызывает различные опасные для жизни инфекции. Эта бактерия может проникать внутрь клеток, где находится много питательных веществ и можно скрываться от иммунной системы. Чтобы проникнуть в клетку, бактерии приближаются к выпячиваниям мембраны и поглощаются ей. Уже было показано, что синегнойная палочка проникает в клетки, связывая фактор вирулентности LecA с молекулами сахаров на поверхности клетки. В результате этого клеточная мембрана пропускает бактерию внутрь и закрывается за ней. Ученые подозревают, что в этом процессе участвуют компоненты цитоскелета клеток — белки септины. В некоторых случаях септины облегчают проникновение бактерий в клетки, а в других способствуют поглощению бактерий и их «перевариванию».

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Немецкие ученые сосредоточили свое внимание на роли септинов в инфекции синегнойной палочкой. Они заразили клетки легких человека бактериями. Оказалось, что, когда бактерии прикреплялись к мембране клеток, в этом участке скапливались септины. Этот процесс происходил достаточно быстро, от нескольких секунд до нескольких минут. При этом, если бактериям не удавалось проникнуть внутрь клетки, скопление септинов быстро рассасывалось. Ученые также использовали вместо бактерий полимерные шарики, на поверхность которых нанесли фактор вирулентности LecA. Когда шарики приближались к мембране клеток, наблюдалась та же реакция от цитоскелета. Судя по всему, в случае с синегнойной палочкой септины не облегчают ее проникновение в клетки, а, наоборот, препятствуют ему. Как предполагают ученые, такой процесс может встречаться и в случае других патогенов.

С помощью атомно-силовой микроскопии ученым удалось измерить плотность барьера, образованного из септинов. Они обнаружили, что в участках, к которым прикреплялись полимерные шарики с LecA и накапливались септины, мембрана становилась более плотной.