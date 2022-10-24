Motorola выпустит два новых складных смартфона

Бренд Motorola намерен выпустить две обновленные раскладушки. Новые девайсы выйдут под маркой Razr – тот самый легендарный раскладной мобильный телефон. Приобрести складные устройства люди смогут уже в 2023 году.
«Тем, кто ищет еще один складной вариант смартфона, помимо Samsung Galaxy Z Flip 4, можно подождать до следующего года. Motorola выпустит пару моделей Razr в 2023-м. У них уже есть кодовые имена Juno и Venus», – пишет издание PhoneArena.
Кстати, недавно бренд выпустил раскладушку Razr 22. Смартфон отличается гибким экраном с диагональю 6,7 дюйма, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и основной с датчиками разрешением в 50 и 13 мегапикселей, а также мощным аккумулятором в 3500 мАч.
На глобальном рынке новинка пока не представила, но компания намерена быстро это исправить, передает iXBT.com.