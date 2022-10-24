Астрономы нашли звезду, которая сожгла атмосферу планеты-компаньона

Группа астрономов из Калифорнийского университета изучали планету GJ 1252b, которая находится близко к звезде M-класса (имеют температуры поверхности от 2500 до 3800 K и красный цвет). Оказалось, что излучение звезды настолько сильное, что способно уничтожить атмосферу планеты. Работа была опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Планета находится примерно в 65 световых годах от Земли и дважды обращается вокруг своей звезды за 24 земных часа. Планета не сильно отличается от Меркурия, атмосферы нет, и планета попеременно нагревается и замерзает, вращаясь вокруг своего Солнца.

Астрономы использовали данные космического телескопа Spitzer для оценки инфракрасного излучения планеты. Измерения показали, что звезда слишком сильно нагревает планету, тем самым испаряя атмосферу. Дневная температура поверхности составляет около 1227 градусов Цельсия.

«Если планета находится достаточно далеко от М-карлика, она потенциально может сохранить атмосферу. Мы пока не можем сделать вывод, что все скалистые планеты вокруг этих звезд постигнет судьба Меркурия », – отметили ученые.