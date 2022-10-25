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1 час назад

Мощное солнечное затмение накроет Москву

BFM.RUиещё 5

Москвичи сегодня, 25 октября смогут наблюдать солнечное затмение — Луна закроет диск Солнца на 70%, передают «Вести». Наиболее ярко астрономическое явление покажет себя в 13:38, когда небесное светило достигнет высоты около 20 градусов над горизонтом. Даже в условиях пасмурной погоды, это затмение не останется незамеченным: на улице плавно потемнеет до уровня сумерек.

Мощное солнечное затмение накроет Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фазы затмения для наблюдения в Москве будут выглядеть следующим образом: Луна коснется Солнца в 12:24, максимальная фаза наступит в 13:38, астрономическое явление закончится в 14:51.

На этом «коридор затмений» не закончится. Через две недели после солнечного, можно будет наблюдать лунное затмение.

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