Мощное солнечное затмение накроет Москву

Москвичи сегодня, 25 октября смогут наблюдать солнечное затмение — Луна закроет диск Солнца на 70%, передают «Вести». Наиболее ярко астрономическое явление покажет себя в 13:38, когда небесное светило достигнет высоты около 20 градусов над горизонтом. Даже в условиях пасмурной погоды, это затмение не останется незамеченным: на улице плавно потемнеет до уровня сумерек.