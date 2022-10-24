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57 минут назад

iPhone перестали «узнавать» некоторых пользователей

Lenta.ru

Некоторые пользователи смартфонов Apple пожаловались на некорректную работу Face ID. Об этом сообщает издание MacRumors.

iPhone перестали «узнавать» некоторых пользователей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты тематического портала сослались на публикации владельцев iPhone в Twitter и на Reddit. Согласно постам, биометрический сенсор Face ID перестал работать после обновления устройства до iOS 15.7.1 Release Candidate, тем самым телефон перестал «узнавать» своих владельцев.

Судя по сообщениям, проблема касается моделей iPhone 12 Pro и 13 Pro. Уточняется, что при попытке сбросить настройки Face ID и настроить функцию заново на экране смартфона появляется уведомление «Face ID недоступен». «Я обновился, а затем Face ID перестал работать. Сбросил, а теперь не могу настроить обратно», — пожаловался посетитель Reddit под ником turtlegirl76.

Журналисты медиа обратились за комментарием к Apple, но не получили оперативного ответа. По словам авторов, iOS 15.7.1 Release Candidate предназначена для пользователей iPhone, которые не спешат обновляться до iOS 16.

В середине октября некоторые пользователи iPhone 14 пожаловались, что остались без функции совершения звонков и отправки SMS из-за неизвестной ошибки. В Apple признали ошибку, пообещав исправить ее с помощью обновления.

Наука и техника,Apple,
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