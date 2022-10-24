Ученые получили новое состояние материи

Инженеры из Flatiron Research Institute утверждают, что им удалось создать новое состояние материи. Для этого исследователи направили лазерные импульсы в последовательности Фибоначчи на квантовый компьютер. Благодаря этому они смогли обеспечить стабильность полученного состояния на протяжении всего эксперимента.
Ученые считают, что вновь открытая фаза материи сможет обеспечить надежное хранение информации, гораздо более надежное, чем используемые сегодня методы.
Основной единицей информации в квантовых компьютерах является кубит. Он может быть одновременно единицей или нулем, что обеспечивает скорость работы квантовых компьютеров, а также возможность производить на них гораздо более сложные вычисления, чем на обычных ПК.
В новом эксперименте исследователям удалось добиться того, что обычный кубит на каждом конце цепочки из десяти атомов сохранял свое квантовое состояние в течение 1,5 секунд. А после облучения этих атомов лазером в соответствии с последовательностью Фибоначчи, кубиты продержались 5,5 секунд.
“Мы поняли, что, используя квазипериодические последовательности, основанные на схеме Фибоначчи, можно заставить систему вести себя так, как будто существуют два разных направления времени”, – отметили ученые.