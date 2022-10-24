Ученые получили новое состояние материи

Инженеры из Flatiron Research Institute утверждают, что им удалось создать новое состояние материи. Для этого исследователи направили лазерные импульсы в последовательности Фибоначчи на квантовый компьютер. Благодаря этому они смогли обеспечить стабильность полученного состояния на протяжении всего эксперимента.

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Ученые считают, что вновь открытая фаза материи сможет обеспечить надежное хранение информации, гораздо более надежное, чем используемые сегодня методы.

Основной единицей информации в квантовых компьютерах является кубит. Он может быть одновременно единицей или нулем, что обеспечивает скорость работы квантовых компьютеров, а также возможность производить на них гораздо более сложные вычисления, чем на обычных ПК.

В новом эксперименте исследователям удалось добиться того, что обычный кубит на каждом конце цепочки из десяти атомов сохранял свое квантовое состояние в течение 1,5 секунд. А после облучения этих атомов лазером в соответствии с последовательностью Фибоначчи, кубиты продержались 5,5 секунд.