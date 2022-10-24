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1 час назад

Космонавт с МКС показал разворот станции после отстыковки "Прогресса"

ТАСС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал, как МКС разворачивается в штатную ориентацию после отстыковки грузового корабля "Прогресс МС-19".

Космонавт с МКС показал разворот станции после отстыковки "Прогресса"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, во время отхода корабля станцию разворачивают на 90 градусов - грузовиком против полета станции для лучших баллистических условий отстыковки. Затем она разворачивается в привычную ориентацию. Кадры сняты из служебного модуля "Звезда".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Олег Артемьев,Александр Мисуркин,Роскосмос,
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