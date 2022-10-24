Космонавт с МКС показал разворот станции после отстыковки "Прогресса"

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал, как МКС разворачивается в штатную ориентацию после отстыковки грузового корабля "Прогресс МС-19".
17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.