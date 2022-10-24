Космонавт с МКС показал разворот станции после отстыковки "Прогресса"

По его словам, во время отхода корабля станцию разворачивают на 90 градусов - грузовиком против полета станции для лучших баллистических условий отстыковки. Затем она разворачивается в привычную ориентацию. Кадры сняты из служебного модуля "Звезда".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.