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1 час назад

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

Lenta.ru

Директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев заявил, что любой контакт смартфона с внешней средой угрожает безопасности устройства. Его слова приводит «Прайм».

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кубарев предупредил россиян об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth. Злоумышленники способны взломать устройство даже таким образом, отметил он. Bluetooth позволяет мошенникам перехватить и заменить данные, которые передаются. Кроме того, соединение дает возможность подключиться к телефону, направить на него нужные команды для активации вредоносного ПО.

Представитель Т1 Cloud добавил, что мошенники не могут осуществить взлом устройства при выключенном Bluetooth или на расстоянии более десяти метров от россиянина. Чтобы избежать взлома гаджета, эксперт призвал наблюдать за подключениями к внешним устройствам, не принимать файлы от неизвестных и отключать Bluetooth, когда он не нужен.

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