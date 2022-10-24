Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

Директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев заявил, что любой контакт смартфона с внешней средой угрожает безопасности устройства. Его слова приводит «Прайм».

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Кубарев предупредил россиян об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth. Злоумышленники способны взломать устройство даже таким образом, отметил он. Bluetooth позволяет мошенникам перехватить и заменить данные, которые передаются. Кроме того, соединение дает возможность подключиться к телефону, направить на него нужные команды для активации вредоносного ПО.