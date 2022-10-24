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14 минут назад

Космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС

ТК «Звезда»

Космический грузовик «Прогресс МС-19» произвел запланированную отстыковку от МКС. В 01:45 по московскому времени корабль отсоединился от малого исследовательского модуля «Поиск», расположенного в российском сегменте Международной космической станции.

Космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

В 04:51 двигатель грузовика перейдет в режим торможения. Затем, спустя несколько часов после отстыковки, он войдет в атмосферу нашей планеты.

Как сообщает Роскосмос, несгораемые части корабля затонут в южной части Тихого океана. Таким образом будет окончена служба «Прогресса МС-19», успевшего проработать на МКС более восьми месяцев.

Грузовой корабль «Прогресс МС-19» был доставлен к Международной космической станции на ракете «Союз-2.1А», стартовавшей с космодрома Байконур. С ним на борт МКС были доставлены 2 600 килограммов оборудования и материалов для экипажа.

Наука и техника,Роскосмос,
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