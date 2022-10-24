Microsoft придумала способ навязать пользователям браузер Edge

Microsoft придумала новый способ заставить пользователей Windows перейти на браузер Edge. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты медиа обратили внимание на изображения новой программы PC Manager от Microsoft, которая позволит оптимизировать и ускорить Windows. Скриншоты будущей программы были опубликованы в Twitter-аккаунте ALumia_Italia. По словам специалистов, приложение позволит выполнить базовое обслуживание Windows и ускорить работу компонентов ОС.

Также авторы сообщили, что программа обращает внимание, что сторонние браузеры потребляют слишком много ресурсов компьютера. В этой связи пользователям будут рекомендовать перейти на фирменный браузер Edge, который якобы более оптимизирован под Windows.

«Microsoft не была бы Microsoft, если бы не пыталась превратить полезное приложение в навязчивое рекламное ПО», — отметили журналисты.

По словам специалистов, новая программа может ввести пользователей в заблуждение. Авторы объяснили, что PC Manager отмечает браузеры от сторонних производителей софта как «потенциальную проблему».