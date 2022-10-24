В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
34 минуты назад

Microsoft придумала способ навязать пользователям браузер Edge

Lenta.ru

Microsoft придумала новый способ заставить пользователей Windows перейти на браузер Edge. Об этом сообщает издание Neowin.

Microsoft придумала способ навязать пользователям браузер Edge
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты медиа обратили внимание на изображения новой программы PC Manager от Microsoft, которая позволит оптимизировать и ускорить Windows. Скриншоты будущей программы были опубликованы в Twitter-аккаунте ALumia_Italia. По словам специалистов, приложение позволит выполнить базовое обслуживание Windows и ускорить работу компонентов ОС.

Также авторы сообщили, что программа обращает внимание, что сторонние браузеры потребляют слишком много ресурсов компьютера. В этой связи пользователям будут рекомендовать перейти на фирменный браузер Edge, который якобы более оптимизирован под Windows.

«Microsoft не была бы Microsoft, если бы не пыталась превратить полезное приложение в навязчивое рекламное ПО», — отметили журналисты.

По словам специалистов, новая программа может ввести пользователей в заблуждение. Авторы объяснили, что PC Manager отмечает браузеры от сторонних производителей софта как «потенциальную проблему».

Компания Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня. В этой связи пользователям Windows предложили перейти на встроенный браузер Edge.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители