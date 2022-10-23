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9 минут назад

Слабые пароли объяснили человеческой ленью

Lenta.ru

Подавляющее число пользователей интернета полагаются на один пароль, устанавливая его в нескольких учетных записях. Об этом сообщает издание TechRadar.

Слабые и повторяющиеся пароли в учетных записях объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты медиа опросили разработчиков и пользователей сервисов для генерации и хранения паролей и выяснили, насколько сложные пароли устанавливают посетители интернета. Оказалось, что 60 процентов потребителей пользуются одним паролем, устанавливая его на нескольких аккаунтах и учетных записях. 40 процентов из них объяснили такой подход человеческой ленью, так как им сложно запоминать несколько символьных комбинаций. 27 процентов респондентов заметили, что не боятся взлома. Лишь 33 процента пользователей заявили, что применяют несколько паролей.

Также выяснилось, что порядка 66 процентов пользователей придумывают свои собственные пароли: «Возможно, они не знают о менеджерах паролей или не доверяют им». Из числа тех, кто использует генератор паролей, 15 процентов создают пароли с помощью браузера, 13 процентов — онлайн-генератора, 6 процентов — менеджера паролей.

В заключение авторы отметили, что 20 процентов потребителей постоянно используют в личных делах те же самые пароли, что они устанавливают по работе. 30 процентов пользователей рассказали, что разделяют личную жизнь и работу и применяют разные пароли.

В конце октября эксперт Артур Янбулатов посоветовал россиянами не привязывать банковские карты к аккаунтам в социальных сетях, чтобы защитить их от взлома. Также специалист напомнил, что пароли нужно регулярно менять.

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