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38 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru

В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.22.23.12 появилась возможность создавать опросы в личных чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее тестировщики WhatsApp уже обнаружили в мессенджере аналогичную функцию для участников групповых чатов. Теперь же создавать опросы можно будет и в личной переписке. При этом интерфейс и функционал остался таким же, как и в случае с групповыми чатами — пользователи смогут создавать опрос, включающий в себя до 12 вариантов ответа.

Отмечается, что опросы в групповых и личных чатах зашифрованы, и даже разработчики не смогут распознать выбравших тот или иной ответ пользователей.

Нововведение находится на стадии бета-тестирования. О сроках появления возможности создавать опросы среди пользователей стабильной версии WhatsApp не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Telegram появится функция расшифровки входящих видеосообщений, которые пользователи называют «кружочками».

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