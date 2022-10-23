В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.22.23.12 появилась возможность создавать опросы в личных чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Ранее тестировщики WhatsApp уже обнаружили в мессенджере аналогичную функцию для участников групповых чатов. Теперь же создавать опросы можно будет и в личной переписке. При этом интерфейс и функционал остался таким же, как и в случае с групповыми чатами — пользователи смогут создавать опрос, включающий в себя до 12 вариантов ответа.

Отмечается, что опросы в групповых и личных чатах зашифрованы, и даже разработчики не смогут распознать выбравших тот или иной ответ пользователей.

Нововведение находится на стадии бета-тестирования. О сроках появления возможности создавать опросы среди пользователей стабильной версии WhatsApp не сообщается.