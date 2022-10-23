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24 минуты назад

Пользователи Telegram Premium получат возможность расшифровки видеосообщений

Газета.Ruиещё 2

В бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию расшифровки входящих видеосообщений, которые пользователи называют «кружочками». Об этом сообщает Telegram-канал Beta Info.

Пользователи Telegram получат возможность расшифровки видеосообщений
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так, при нажатии кнопки расшифровки видеосообщение примет вид «пузыря сообщения» с готовым текстом. Аналогично функции расшифровки голосовых сообщений, нововведение будет доступно только пользователям с платной подпиской Telegram Premium.

Отмечается, что на данный момент функция не работает из-за возможного ограничения на стороне сервера.

Летом 2022 года Павел Дуров анонсировал платную подписку Telegram Premium, которая позволяет пользователям расшифровывать голосовые сообщения, загружать файлы увеличенного объема с высокой скоростью, отправлять уникальные реакции и многое другое. Стоимость одного месяца Premium в России составляет 300 руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала про 10 полезных функций Telegram, о существовании которых мало кто знает.

Наука и техника,Павел Дуров,
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