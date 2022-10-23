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10 минут назад

USB-C и титановый корпус: какие слухи ходят вокруг iPhone 15

Ferra.ruиещё 1

Информационное поле всегда полно слухами о новых версиях iPhone. Последние, например, гласят, что USB-C все-таки посетит iPhone 15, а также рамка его будет сделана из титана. И если первый уже почти факт (из-за недавнего закона Евросоюза), то второй недавно подтвердил известный инсайдер LeaksApplePro.

USB-C и титановый корпус: какие слухи ходят вокруг iPhone 15
Фото: ferra.ruferra.ru

Его последнее заявление гласит, что Apple “обернет” iPhone 15 Ultra в титановый корпус, о чем так давно мечтали фанаты.

Преимущество титана заключается в том, что этот материал обеспечит iPhone превосходную прочность и улучшенную устойчивость к царапинам без дополнительного веса. А вес, как известно - это проблема для таких устройств, как iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Apple, кстати, уже использует титан в корпусе часов Apple Watch Ultra.

Пока что более определенным кажется то, что в следующем году все модели iPhone 15 получат порты USB-C вместо разъемов Lightning. Apple вынуждена пойти на изменения, потому что Евросоюз решил заставить всех производителей электронных устройств использовать USB-C.

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