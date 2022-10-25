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41 минуту назад

Xiaomi раскрыла внешний вид Redmi Note 12 Pro за пару дней до анонса

Ferra.ruиещё 4

Уже скоро, 27 октября, состоится долгожданный анонс линейки смартфонов Redmi Note 12. Не стерпев пары дней, компания Xiaomi уже раскрыла, как будет выглядеть Pro-модель серии.

Xiaomi раскрыла внешний вид Redmi Note 12 Pro за пару дней до анонса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сделала она это, опубликовав соответствующий пост в своём Weibo-аккаунте. Там же компания раскрыла фотовозможности потенциального хита.

Так, новинка сможет делать фотографии разрешением 50 Мп. При этом, как считают эксперты, речь идёт о модуле от Sony — IMX766. Его, к слову, используют многие флагманы 2022 года, что говорит об уровне грядущего смартфона.

Что же до внешнего вида, то судя по постерам, Redmi Note 12 Pro получит плоский дизайн, а также характерный для телефонов Xiaomi блок основной камеры.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали об анонсе сразу трёх устройств в рамках линейки Redmi Note 12. Старшая модель, Redmi Note 12 Ultra, должна получить изогнутый AMOLED-дисплей, топовый процессор MediaTek Dimensity 1080 и 200 Мп камеру.

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