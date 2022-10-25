Xiaomi раскрыла внешний вид Redmi Note 12 Pro за пару дней до анонса

Уже скоро, 27 октября, состоится долгожданный анонс линейки смартфонов Redmi Note 12. Не стерпев пары дней, компания Xiaomi уже раскрыла, как будет выглядеть Pro-модель серии.
Сделала она это, опубликовав соответствующий пост в своём Weibo-аккаунте. Там же компания раскрыла фотовозможности потенциального хита.
Так, новинка сможет делать фотографии разрешением 50 Мп. При этом, как считают эксперты, речь идёт о модуле от Sony — IMX766. Его, к слову, используют многие флагманы 2022 года, что говорит об уровне грядущего смартфона.
Что же до внешнего вида, то судя по постерам, Redmi Note 12 Pro получит плоский дизайн, а также характерный для телефонов Xiaomi блок основной камеры.
Напомним, что ранее инсайдеры сообщали об анонсе сразу трёх устройств в рамках линейки Redmi Note 12. Старшая модель, Redmi Note 12 Ultra, должна получить изогнутый AMOLED-дисплей, топовый процессор MediaTek Dimensity 1080 и 200 Мп камеру.