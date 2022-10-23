Россия запустила в космос первый спутник «Сферы»

Это аналог проекта OneWeb и Starlink. По плану, группировка будет состоять больше чем из 600 космических аппаратов.

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Разгонный блок «Фрегат» вывел на заданные орбиты демонстрационный спутник «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М». Срок их активного существования составляет три года

.По данным «Роскосмоса», ракета отправилась в космос на новом типе топлива — нафтиле, экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Раньше оно использовалось только для третьей ступени «Союза-2.1б».

В запуске принимал участие вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сообщил, что в 2022 году на проект направили 14 млрд руб. В 2023 и 2024 годах предусмотрено примерно по 18 млрд руб., в 2025 году — 8,5 млрд руб.