Россия допустила продление эксплуатации МКС до 2028 года

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — уточнил он.

Мантуров подчеркнул, что в настоящий момент порядок работы по проекту станции регулируется соглашением стран-участниц, оно подразумевает эксплуатацию до 2024 года.

Ранее с аналогичным заявлением выступил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, Россия продолжит работать на МКС до 2028 года. Он отметил, что после 2024 года сотрудничество будет осуществляться в зависимости от состояния станции, но «с высокой вероятностью» останется до 2028 года. Борисов добавил, что РФ всегда четко выполняет международные обязательства.