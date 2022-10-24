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37 минут назад

Археологи обнаружили следы огня возрастом 300 тыс. лет в Денисовой пещере

Газета.Ruиещё 1

Жившие около Денисовой пещеры древние люди использовали огонь начиная с периода 300 тыс. лет назад. Об этом рассказал Андрей Кривошапкин, глава Института археологии и этнографии СО РАН на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

Археологи сделали важное открытие в Денисовой пещере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Это популярная туристическая достопримечательность и красивый памятник природы, но гораздо больше она известна как место находки денисовцев — древнего подвида людей. Всего в ней обнаружено как минимум 20 культурных слоев разных эпох.

Теперь российские ученые исследовали историю использования в ней огня.

«Действительно, огонь — это преимущество человека над животным миром, по той же Денисовой пещере мы видим, что человек использовал огонь либо в виде каких-то факелов, либо какие-то костры разжигал — практически с начала существования Денисовой пещеры», — сказал Кривошапкин.

Он добавил, что явных кострищ археологи не обнаружили, однако отдельные следы использования огня — разрозненные угольки — обнаружены уже в ранних слоях пещеры.

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