Археологи сделали важное открытие в Денисовой пещере

Жившие около Денисовой пещеры древние люди использовали огонь начиная с периода 300 тыс. лет назад. Об этом рассказал Андрей Кривошапкин, глава Института археологии и этнографии СО РАН на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Это популярная туристическая достопримечательность и красивый памятник природы, но гораздо больше она известна как место находки денисовцев — древнего подвида людей. Всего в ней обнаружено как минимум 20 культурных слоев разных эпох.

Теперь российские ученые исследовали историю использования в ней огня.

«Действительно, огонь — это преимущество человека над животным миром, по той же Денисовой пещере мы видим, что человек использовал огонь либо в виде каких-то факелов, либо какие-то костры разжигал — практически с начала существования Денисовой пещеры», — сказал Кривошапкин.