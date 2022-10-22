Марсоход Curiosity НАСА достиг области, богатой минералами соляных пород

Марсоход Curiosity НАСА недавно прибыл в район горы Шарпа, богатый соляными породами. Ученые предполагают, что миллиарды лет назад ручьи и озера высохли и оставили после себя эти отложения. Если предположить, что их гипотеза верна, то обнаруженные минералы могут подсказать, почему климат Красной планеты изменился с похожего на земной на замерзшую пустыню.

Фото: AstroNews AstroNews

Минералы были обнаружены орбитальным аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter за несколько лет до посадки Curiosity в 2012 году, поэтому ученым пришлось долго ждать возможности увидеть эту местность вблизи. Вскоре после прибытия марсоход обнаружил множество типов горных пород и признаков прошлой воды, среди которых конкреции с текстурой попкорна и минералы соляных пород, такие как сульфат магния, сульфат кальция и хлорид натрия.

Команда выбрала породу, которую назвали «Канайма», для взятия 36-го бурового образца миссии. Ученые миссии с нетерпением ожидают результаты анализа, который проводится с помощью «Химического и минералогического инструмента» (CheMin) и прибора «Анализ образцов на Марсе» (SAM).

Дорога в богатый сульфатами регион лежала через труднопроходимую местность. В августе этого года марсоход прошел через песчаный перевал Параитепуй, который извивается между высокими холмами. Curiosity потребовалось больше месяца, чтобы, наконец, добраться до места назначения.

Исследование нового региона также не будет простым: несмотря на научную привлекательность, скалистый рельеф затрудняет поиск места, где все шесть колес Curiosity будут находиться на устойчивом грунте.

«Чем интереснее становятся научные результаты, тем больше вызовов, кажется, бросает нам Марс», - сказали исследователи.