В продажу поступили iPhone 14 с индексом «RU»

Издание Mobitelefon сообщило, что «Связной» начал продажи iPhone SE 2022 и трёх моделей iPhone 14. Причём некоторые из них имеют индексы, заканчивающиеся на «RU».

Напомним, Apple не запускала официальные продажи новых айфонов в России. Тем не менее, как утверждает Mobitelefon, новинки в «Связном» не помечены в каталоге как «параллельно импортированные», а индексы устройств заканчиваются на «RU». Так могли бы обозначаться смартфоны, произведённые специально для России.