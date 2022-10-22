В продажу поступили iPhone 14 с индексом «RU»

Издание Mobitelefon сообщило, что «Связной» начал продажи iPhone SE 2022 и трёх моделей iPhone 14. Причём некоторые из них имеют индексы, заканчивающиеся на «RU».
Напомним, Apple не запускала официальные продажи новых айфонов в России. Тем не менее, как утверждает Mobitelefon, новинки в «Связном» не помечены в каталоге как «параллельно импортированные», а индексы устройств заканчиваются на «RU». Так могли бы обозначаться смартфоны, произведённые специально для России.
Так, iPhone SE (2022) 64 ГБ в «Связном» можно купить за 29 990 рублей, а цены на iPhone 14 начинаются с 89 990 рублей (за версию 128 ГБ). Самый дорогой iPhone 14 Pro Max 512 ГБ стоит 179 990 рублей.