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1 час назад

Ученые США увидели уязвимость Starlink в возможности перепроектировки ее сигналов как GPS

Газета.Ru

Американские ученые обнаружили уязвимость в системе безопасности Starlink, которой могут воспользоваться Украина и ее союзники, пишет MIT Technology Review.

Ученые США обнаружили уязвимость Starlink
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, ученые из Техасского университета доказали, что Starlink может работать как система GPS, а значит, что она может быть уязвима в отношении возможности преднамеренного вмешательства в систему. В статье отмечается, что последовательности синхронизирующих сигналов Starlink оказались полностью предсказуемыми и используемыми повсеместно в группировке спутников.

«Любая навигационная система, работающая с последовательностями с открытым исходным кодом, определенно может быть подделана, потому что каждый будет знать, как обнаружить эти сигналы и создать поддельные», — отмечается в статье.

По словам автора материала, Украина и ее западные союзники начинают понимать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Однако теперь «многие миллионы» оказались лично заинтересованы в безопасности этой системы, в том числе ее устойчивости к помехам, пишет MIT Technology Review.

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