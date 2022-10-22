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59 минут назад

Европа планирует заменить российскую посадочную платформу для миссии ExoMars

Ferra.ru

Марсоход ExoMars может получить еще один шанс отправиться на Марс, но уже без участия России. Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет заменить российскую посадочную платформу “Казачок” на европейскую версию. Однако для этого ЕКА необходим значительный бюджет.

Европа планирует заменить российскую посадочную платформу для миссии ExoMars
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Марсоход ExoMars должен был отправиться к Марсу в сентябре этого года на борту российской ракеты-носителя "Протон" и высадиться на Марса с помощью посадочной платформы российского производства "Казачок". Однако ранее в марте ЕКА приостановило совместную миссию с российским космическим агентством Роскосмос после начала спецоперации.

ЕКА теперь хочет запустить марсоход в 2028 году. Но для этого ЕКА должно предоставить марсоходу совершенно новую посадочную платформу, которая будет изготовлена в Европе, сказал на пресс-брифинге Дэвид Паркер, директор ЕКА по исследованиям человека и роботов.

Судьба марсохода будет решена на заседании Совета министров ЕКА, которое пройдет с 22 по 23 ноября в Париже, где будет выдвинут первоначальный бюджетный запрос на миссию в размере 360 млн евро, большая часть которого пойдет на переработку миссии ExoMars, сообщает BBC. В дальнейшем космическому агентству может понадобиться дополнительное финансирование, сказал Паркер.

Наука и техника,Дэвид Паркер,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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