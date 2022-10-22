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1 час назад

Apple Watch помогли 12-летней девочке обнаружить и вылечить рак

Ferra.ru

Apple Watch часто ставят в заслугу то, что они помогают людям обнаружить сердечные заболевания или даже спасают им жизнь. На этот раз уведомления Apple Watch о частоте сердечных сокращений помогли 12-летней девочке обнаружить и вылечить рак до того, как стало слишком поздно.

Apple Watch помогли 12-летней девочке обнаружить и вылечить рак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщает Hour Detroit, 12-летняя девочка Имани Майлз и ее мама Джессика Китчен теперь рассматривают Apple Watch не только как аксессуар. По словам Китчен, Apple Watch ее дочери внезапно начали предупреждать ее об аномально высоком сердечном ритме. После того, как эти предупреждения стали происходить все чаще, Китчен решила отвезти дочь в больницу. Там Имани пришлось сделать операцию по лечению аппендицита, но на этом история не закончилась. Врачи заметили опухоль в аппендиксе, что, по их словам, "редко встречается у детей". После дальнейшего обследования выяснилось, что рак уже распространился на другие части тела Имани. После этого Имани пришлось снова перенести операцию, уже по удалению рака, но, к счастью, все обошлось.

"Если бы у нее не было этих часов, все могло бы быть намного хуже", - сказала Китчен.

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