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53 минуты назад

Как будет выглядеть новое поколение прозрачных наушников Nothing

Ferra.ru

Похоже компания Nothing готовит к выпуску новые беспроводные наушники. В прошлом году бренд представил модель Nothing (1), и теперь ожидается Nothing (2). В сети появились рендеры устройства.

Как будет выглядеть новое поколение прозрачных наушников Nothing
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Визуальные изменения по сравнению с Nothing (1) кажутся минимальными. Прозрачный корпус остался прежним, как и общая эстетика продукта. Единственное очевидное изменение — это надпись «ear (2)» на наушниках вместо логотипа Nothing. К сожалению, до сих пор нет подробностей об аппаратном обеспечении Nothing (2).

Ferra.ru
Ferra.ru

Недавно Nothing недавно объявила о повышении цен на TWS-наушники Nothing Ear (1).

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