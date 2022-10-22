Как будет выглядеть новое поколение прозрачных наушников Nothing

Похоже компания Nothing готовит к выпуску новые беспроводные наушники. В прошлом году бренд представил модель Nothing (1), и теперь ожидается Nothing (2). В сети появились рендеры устройства.

Визуальные изменения по сравнению с Nothing (1) кажутся минимальными. Прозрачный корпус остался прежним, как и общая эстетика продукта. Единственное очевидное изменение — это надпись «ear (2)» на наушниках вместо логотипа Nothing. К сожалению, до сих пор нет подробностей об аппаратном обеспечении Nothing (2).