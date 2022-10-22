Международная полиция Интерпол занялась виртуальной реальностью

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила о запуске своей полнофункциональной метаверсии, первоначально предназначенной для таких мероприятий, как “иммерсивные учебные курсы по криминалистическим расследованиям”.

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Метавселенная INTERPOL описывается как "первая в истории метаверсия, специально разработанная для правоохранительных органов по всему миру". Помимо прочего, платформа поможет правоохранительным органам всего мира взаимодействовать друг с другом с помощью аватаров.

Одна из проблем, выявленная правоохранителями со всего мира, заключается в том, что то, что считается преступлением в физическом мире, не обязательно является таковым в виртуальном мире.

“Выявляя эти риски с самого начала, мы можем работать с заинтересованными сторонами над созданием необходимой системы управления и отсекать будущие криминальные рынки до того, как они полностью сформируются”, - сказал Мадан Оберой, исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям. “Только проводя такие беседы сейчас, мы сможем выработать эффективные ответные меры”.