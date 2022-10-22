Международная полиция Интерпол занялась виртуальной реальностью

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила о запуске своей полнофункциональной метаверсии, первоначально предназначенной для таких мероприятий, как “иммерсивные учебные курсы по криминалистическим расследованиям”.
Метавселенная INTERPOL описывается как "первая в истории метаверсия, специально разработанная для правоохранительных органов по всему миру". Помимо прочего, платформа поможет правоохранительным органам всего мира взаимодействовать друг с другом с помощью аватаров.
Одна из проблем, выявленная правоохранителями со всего мира, заключается в том, что то, что считается преступлением в физическом мире, не обязательно является таковым в виртуальном мире.
“Выявляя эти риски с самого начала, мы можем работать с заинтересованными сторонами над созданием необходимой системы управления и отсекать будущие криминальные рынки до того, как они полностью сформируются”, - сказал Мадан Оберой, исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям. “Только проводя такие беседы сейчас, мы сможем выработать эффективные ответные меры”.
В ходе живой демонстрации эксперты Интерпола “отправились” в метавселенную в виде аватаров, чтобы провести учебный курс по проверке проездных документов и досмотру пассажиров с использованием возможностей недавно запущенной платформы. Затем студентов телепортировали в аэропорт, где они смогли применить полученные навыки на виртуальном пограничном пункте.