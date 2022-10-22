Россиян предупредили о вирусах в расширениях для WhatsApp

В популярном среди россиян мессенджере WhatsApp среди расширений могут скрываться вирусы. Об этом предупредил директор компании “ИТ-Резерв” Павел Мясоедов в беседе с агентством “Прайм”.
Специалист объяснил, что пользователи могут скачать не официальную версию мессенджера, с определенными “надстройками” (специально или случайно).
Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу "умный дом" Павел Мясоедов Директор компании “ИТ-Резерв”
При этом заражение устройства может происходить как раз при скачке такого рода приложений.
“Вместе с тяжелым контентом незаметно просачиваются и массивные коды программ вредителей”, – пояснил агентству эксперт.