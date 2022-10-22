Россиян предупредили о вирусах в расширениях для WhatsApp

Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу "умный дом" Павел Мясоедов Директор компании “ИТ-Резерв”